Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf dem Lidl-Parkplatz - blauen VW Golf gestreift und geflüchtet (29.03.2023)

Konstanz (ots)

Am Mittwochmittag, zwischen 12:10 Uhr und 12:30 Uhr, ist es auf dem Parkplatz eines Discounters in der Kreuzlinger Straße zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Autofahrer streifte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen auf dem Lidl-Parkplatz abgestellten blauen VW Golf auf der linken Fahrzeugseite. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, verließ der Verursacher anschließend die Unfallstelle. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, zu melden.

