Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Radfahrer fährt in Rollstuhlfahrer und flüchtet - Polizei sucht Zeugen (27.03.2023)

Radolfzell (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Montagmittag, gegen 11:50 Uhr, auf der Zeppelinstraße ereignet hat. Ein 76-jähriger Rollstuhlfahrer war auf dem Geh- und Radweg der Zeppelinstraße in Richtung stadteinwärts unterwegs. Auf Höhe eines Gebrauchtwagenhändlers kam dem Mann ein unbekannter Radfahrer entgegen, der die linke Seite des Rollstuhls touchierte und stürzte. Anschließend stand der Unbekannte auf, entschuldigte sich und fuhr in Richtung Zeppelinbrücke davon, ohne sich um den am Rollstuhl verursachten Schaden zu kümmern. Zu dem flüchtigen Radler liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 30 Jahre alt und rund 180 Zentimeter groß, sportliche Figur und schwarz gekleidet. Zudem trug er eine schwarze Mütze. Vermutlich war der Mann mit einem Mountainbike unterwegs. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07731 95066-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell