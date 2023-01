Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Gronau: Einbruch in Einfamilienhaus - Unbekannte entwendeten Bargeld

Bonn

Nach einem Einbruch am Wochenende in Bonn-Gronau sucht die Bonner Polizei Zeugen. In dem Zeitraum von Samstag (28.01.2023), 08:00 Uhr bis Sonntag (29.01.2023), 11:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Achim-von-Arnim-Straße ein. Durch das Aufhebeln der Terrassentür gelangten die Einbrecher in die Wohnräume, die nach Wertgegenständen durchsucht wurden. Mit Bargeld flüchteten die Täter anschließend unerkannt vom Tatort.

Die Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats 13 bitten mögliche Zeugen verdächtiger Wahrnehmungen, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter kk13.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

