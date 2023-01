Polizei Bonn

POL-BN: Bäckereieinbruch in Oberkassel - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 29.01.2023, gegen 17:30 Uhr, und dem 30.01.2023, gegen 04:30 Uhr, brachen Unbekannte in die Filiale einer Bäckerei auf der Königswinterer Straße in Bonn-Oberkassel ein.

Nach dem derzeitigen Sachstand gelangten die Unbekannten zunächst in den Einfahrt- und Hofbereich des Objektes. Von dort aus verschafften sie sich möglicherweise durch das Öffnen eines Fensters Zugang in den Verkaufsraum. Sie entwendeten aus dem Bürobereich einen kleineren Tresor mit Bargeld in noch nicht abschließend festgestelltem Umfang.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell