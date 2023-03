Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Betrunken Unfall verursacht (29.03.2023)

Singen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Mittwochabend auf der Worblinger Straße einen Unfall verursacht. Der 57-Jährige bog mit einem Daimler-Benz von der Straße "Am Heidenbühl" auf die Worblinger Straße ab und stieß dabei mit einem vorfahrtsberechtigten VW Touran einer 22 Jahre jungen Frau zusammen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Ein Test mit einem Ergebnis von über 1,6 Promille bestätigte den Verdacht. Der 57-Jährige musste anschließend neben seinem Führerschein in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Die Höhe des an den beiden Autos entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell