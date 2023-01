Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Betrunken mit gestohlenem Krad unterwegs

Gummersbach (ots)

Wegen seiner auffälligen Fahrweise geriet ein 42-jähriger Kleinkraftradfahrer am Dienstag (3. Januar) gegen 08.35 Uhr in den Fokus eines Streifenbeamten. Der Kradfahrer fuhr auf der Singerbrinkstraße in Richtung Gummersbach. Dabei fuhr er in Schlangenlinien, bog verbotswidrig von der La-Roche-Sur-Yon Straße nach links in die Moltkestraße ab und drohte beim Anhalten umzukippen. Ein Alkoholvortest bei dem 42-Jährigen ergab einen Wert von 1,76 Promille. Außerdem stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besaß und das Krad als gestohlen gemeldet war. Die Polizei stellte das Krad sicher. Der 42-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und blickt nun einem Strafverfahren entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell