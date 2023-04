Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230424-1: Zwei Radfahrer bei zwei Alleinunfällen schwer verletzt

Bergheim und Kerpen (ots)

Rettungshubschrauber in Bergheim im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall in Bergheim-Glesch am Sonntagmittag (23. April) ist ein Fahrradfahrer (52) schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich um einen Alleinunfall. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den Schwerverletzten und brachten ihn mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Laut derzeitigem Sachstand fuhr der 52-Jährige gegen 11.30 Uhr auf dem Fahrradspeedway der Kreisstraße (K) 70 von Niederaußem kommend in Fahrtrichtung Glesch. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Radfahrer nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab. Dort soll er stark abgebremst haben und daraufhin gestürzt sein. Dabei zog er sich seine schweren Verletzungen zu.

In Kerpen-Sindorf verletzte sich ein weiterer Fahrradfahrer (67) bei einem Alleinunfall am Sonntagabend (23. April) schwer. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein naheliegendes Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei der 67-Jährige gegen 18 Uhr auf der Kerpener Straße gefahren. Auf Höhe der Einmündung Weyerstraße sei der Radfahrer in die Weyerstraße abgebogen. Dabei soll ihm ein Auto entgegengekommen sein und er habe abgebremst. Auf nasser Fahrbahn sei das Rad während des Bremsvorgangs weggerutscht. Der 67-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich schwer.

In beiden Fällen sicherten Polizisten die Spuren an den Unfallorten und nahmen eine Unfallanzeige auf. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zu beiden Unfällen aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell