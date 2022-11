POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschäden

Hachenburg (ots) - Am Samstag, den 05.11.2022, zwischen 19.00 Uhr und 00:15 Uhr wurde ein blauer Ford Fiesta an der Fahrertür durch bislang unbekannte Person beschädigt. Der PKW parkte in dem genannten Zeitraum in einer Parkbucht im Dehlinger Weg zwischen den Hausnummern 34 und 36. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de. Rückfragen bitte an: ...

