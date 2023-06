Polizei Wuppertal

POL-W: W Falschfahrer im Tunnel Burgholz

Wuppertal (ots)

Am Sonntagabend, 25.06.2023, konnte die Polizei zwei flüchtige Personen antreffen, die zuvor mutmaßlich die L 418 in entgegengesetzter Richtung befuhren. Gegen 19:30 Uhr meldete ein 40-jähriger Remscheider der Leistelle, dass ihm auf der rechten Spur vor der Einfahrt des Tunnel Burgholz ein roter VW Golf rückwärtsfahrend entgegenkam. Der Remscheider musste mit seinem VW Passat abbremsen und auf die linke Spur ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizei sperrte unverzüglich die jeweiligen Zufahrten auf die L 418. Im Rahmen der Maßnahmen stellten die eingesetzten Beamten auf dem Standstreifen vor dem Tunnel einen roten VW Golf fest. Dieser war unbesetzt und zudem mit dem rechten hinteren Teil des Stoßfängers mit einer Leitplanke kollidiert. Im Rahmen der Fahndung trafen die Beamten eine Frau (22) und ein Mann (37) in der Nähe des Kiesbergtunnels an, die sich nach bisherigen Erkenntnissen zuvor zu Fuß von dem VW Golf entfernt hatten. Zudem fanden die Einsatzkräfte den Fahrzeugschlüssel und die Fahrzeugpapiere in einem nahegelegenen Grünstreifen. Bei dem Mann freiwillig durchgeführte Atemalkohol- und Drogenvortests verliefen positiv. Sowohl er als auch seine Begleiterin stimmten einer Blutprobenentnahme zu. Bei der Frau fanden die Beamten bei der Durchsuchung eine weiße pulvrige Substanz auf, die auf Betäubungsmittel hindeutet. Hierzu fertigte die Polizei eine gesonderte Strafanzeige. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen, wer den VW Golf geführt hat. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. (ar)

