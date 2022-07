Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer

Linz/ Kasbach-Ohlenberg (ots)

Ein 60-jähriger Fahrradfahrer befährt die Straße "In der Mark" aus Richtung Linz kommend in Fahrtrichtung Kasbach-Ohlenberg. Ausgangs einer Rechtskurve kommt dem Fahrradfahrer ein ordnungsgemäß fahrender PKW entgegen. Der Zweiradfahrer schätzt die Verkehrssituation falsch ein, erschreckt sich und führt eine Vollbremsung durch. Im Rahmen dessen wird er über den Fahrzeuglenker geschleudert und kommt zu Fall. Der Mann aus Linz wurde schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Er erlitt unter anderem Verletzungen am Kopf.

Obwohl es keine gesetzliche Pflicht zum Tragen eines Fahrradhelmes gibt: Investieren Sie in Ihre Sicherheit und tragen Sie immer einen Fahrradhelm. Der Helm ist ein sehr guter Schutz vor Kopfverletzungen und kann Leben retten.

