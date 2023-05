Ulm (ots) - Gegen 20 Uhr war der Mann mit einem Seat auf der K7536 von Betzenweiler in Richtung Allershausen unterwegs. Am Beginn einer Linkskurve kam der 34-Jährige nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er erlitt dabei schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten den Fahrer in eine Klinik. ...

