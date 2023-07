Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit 15-jährigem Radfahrer

Guntersblum - B9 (ots)

Am Dienstag, dem 11.07.2023, gegen 14:45 Uhr ereignete sich auf der B9 auf Höhe Guntersblum ein Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad. Eine 38-jährige Frau aus Guntersblum befuhr hierbei mit ihrem Pkw die B9 in Fahrtrichtung Worms. Gleichzeitig befuhr ein 15-Jähriger aus Dienheim den Fahrradweg von Guntersblum kommend in Richtung B9. Hier stieg er ab, schob sein Fahrrad und überquerte die B9. Dabei übersah er den herannahenden Pkw und die Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit dem Fahrrad, wodurch der 15-Jährige in Richtung der dortigen Verkehrsinsel geschleudert wurde. Dabei wurde der Jugendliche verletzt und schließlich durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen durch Polizei und Rettungsdienst musste die B9 kurzzeitig gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden, größere Verkehrsbeeinträchtigungen blieben jedoch aus.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell