Darmstadt (ots) - In der Zeit zwischen Samstag (20.5.) und Montag (22.5.) haben Kriminelle offenbar versucht, gewaltsam in die Räume eines Schuhmodegeschäfts, zu gelangen. Ihre Spuren waren am Montagvormittag entdeckt und die Polizei alarmiert worden. Das Kommissariat 43 ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen. Rückfragen bitte an: ...

mehr