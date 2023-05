Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lautertal: Kupfer entwendet

Zeugen gesucht

Lautertal (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (17.5.) und Montag (22.5.) haben Kriminelle ihr Unwesen auf einem Gelände in der Nibelungenstraße getrieben und aus einem Container rund 700 Kilogramm Kupfer entwendet. Der Wert der Beute beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehr als 2000 Euro. Für den Abtransport des Diebesguts dürften die Täter ein Fahrzeug verwendet haben. Das Kommissariat 41 in Bensheim ist mit dem Fall betraut. Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen: Wer hat in dem Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Tatfahrzeug geben? Unter der Rufnummer 06251/84680 sind die Beamten zu erreichen.

