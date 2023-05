POL-DADI: Darmstadt - Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) - Das 3. Polizeirevier in Darmstadt bietet am Freitag (23.6.) in der Zeit von 12 bis 16 Uhr eine kostenlose Fahrradcodierung an. Die Codierung findet in der Röntgenstraße 41 auf dem Parkplatz des 3. Polizeireviers statt. Um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können und Wartezeiten zu vermeiden, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Die ...

mehr