POL-DA: Darmstadt: Versuchter Einbruch in Schuhmodegeschäft

Griesheim (ots) - Am Sonntag den 21.05.2023 ereignete sich zwischen 01.00 Uhr und 07.50 Uhr in Griesheim, Sophie-Scholl-Straße gegenüber der Hausnummer 62 ein Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter Pkw erheblich beschädigt wurde. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich nach der Kollision in unbekannte Richtung. Von dem Fahrzeug ist bekannt, dass die Beleuchtungseinrichtung hinten links beschädigt wurde. An der ...

