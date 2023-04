Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Montabaur (ots)

Am Freitag, 14.04.2023, gegen 22:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Nassauischen Straße in Bad Marienberg. Hierbei kollidierten zwei PKW im Kreuzungsbereich, wodurch an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden im dreistelligen Bereich entstand. Die Verkehrsunfallbeteiligten blieben unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand sowie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe im DRK Krankenhaus in Hachenburg. Abschließend wurden zwei Strafverfahren eingeleitet.

