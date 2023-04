Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zwei PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr

Montabaur (ots)

Am 15.04.2023 um 00:05 Uhr wurde in der Straße Allmannshausen in Montabaur ein 21-jähriger PKW-Fahrer aus der VG Selters einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der junge Mann stand dabei unter Drogeneinfluss und ein Test verlief positiv auf Amphetamine und Cannabisprodukte. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Um 01:22 Uhr wurde ein weiterer PKW-Fahrer auf der L 307 bei Mogendorf kontrolliert. Der 53-jährige Fahrer aus dem Kreis Altenkirchen stand ebenfalls unter Drogeneinfluss und auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Beide Fahrzeugführer haben sich nun in entsprechenden Ermittlungsverfahren zu verantworten und müssen mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

