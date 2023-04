POL-PDMT: Altendiez. Unter Drogeneinfluss Pkw geführt

Montabaur (ots) - Am Donnerstag, 13.04.2023, gegen 15:05 Uhr, geriet ein PKW auf dem Parkplatz der Anne-Frank Realschule in Brand. Die umgehend alarmierte freiwillige Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf weitere PKW durch zeitnahes Ablöschen verhindern. Eine Schulklasse, welche in der angrenzenden Sporthalle unterrichtet wurde, wurde vorsorglich aus der ...

mehr