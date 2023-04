Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Laurenburg. Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Laurenburg (ots)

AM Mittwoch, den 12.04.2023, kam es auf einem Parkplatz in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, nach welchem sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die Geschädigte hatte ihren Pkw, einen weißen Skoda Octavia, ordnungsgemäß geparkt, als der Fahrer eines Pkw mit dem Kennzeichenfragment HH-WW (vermutlich Mietfahrzeug)gegen ihren Pkw fuhr und sich sofort entfernte. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez in Verbindung zu setzen.

