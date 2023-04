POL-PDMT: Verkehrsunfall bei Oberelbert - Zeuge gesucht!

Diez (ots) - Am Dienstagabend wurde ein 28-jähriger Pkw-Führer aus der Verbandsgemeinde Diez um 19:15 Uhr in der Limburger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten vor Ort fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, mehrere Anzeigen wurden gefertigt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Pressestelle Telefon: ...

