Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: erfolgreiche Vermisstensuche

Westerburg (ots)

Westerburg. Am Dienstag, dem 11.04.2023, wurde gegen 21:30 Uhr ein 71jähriger Mann als vermisst gemeldet, welcher auf seinem Elektromobil und mit seinem Hund das Haus nachmittags verlassen hatte. Als der Hund alleine zurückkehrte machten sich die Angehörigen Sorgen. Da zumindest von einer hilflosen Lage ausgegangen werden musste, wurde eine groß angelegte Suchaktion mit Kräften der Freiwilligen Feuerwehr, der Polizei und dem Einsatz des Polizeihubschraubers gestartet. Nachdem eine Mitteilung über Hilferufe bei der Polizei einging, konnte der Mann gegen 23:30 Uhr in einem Waldstück bei Westerburg-Wengenroth aufgefunden werden. Dort hatte er sich in einem Waldstück festgefahren und konnte sich aufgrund seiner Gehbehinderung nicht mehr selbst fortbewegen. Da der Mann unverletzt war, wurde er zu seinen Angehöhrigen nach Hause gebracht.

