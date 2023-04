Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur - Diebstahl aus Rohbau eines Mehrparteienhauses ***

Montabaur (ots)

Im Zeitraum von 06.04.2023, 14:00 Uhr bis 12.04.2023, 09:00 Uhr, wurden aus einem Rohbau eines Mehrfamilienhauses in der Alleestraße in Montabaur mehrere Gegenstände entwendet. Bislang unbekannten Täter verschafften sich durch bloßes Durchschneiden einer Folie Zutritt zum Gebäude. Durch Aufbohren eines Schließzylinders wurde ein abgeschlossener Raum geöffnet. Hieraus wurden diverse Bauteile entwendet. Hinweise zur Tat werden erbeten und sind an die Polizeiinspektion Montabaur, 02602 9226-0, zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell