Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Rothenbach - Schwerer Verkehrsunfall - Verursacher flüchtig

Rothenbach OT Obersayn (ots)

Am Freitag, den 14.04.2023, gegen 17:20 Uhr, ereignete sich auf der B255, nahe der Ortslage Rothenbach OT Obersayn, ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher überholte in Fahrtrichtung Montabaur an unübersichtlicher Stelle eine Fahrzeugkolonne. Der herannahende Gegenverkehr musste stark abbremsen, um eine Frontalkollision zu verhindern. Ein Motorradfahrer kollidierte in Folge dieser Gefahrenbremsung mit einem vorausfahrenden PKW und verletzte sich schwer.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unvermindert in Fahrtrichtung Montabaur fort.

Die Polizei bittet um Hinweise auf das beteiligte Fahrzeug. Ein silber-grauer Daimler Benz mit auffälligem gelbem Aufkleber mit der Aufschrift "Fluthilfe" in der Heckscheibe.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell