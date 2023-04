Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wildunfälle: Verkehrsteilnehmer aufgepasst!

Diez (ots)

In den vergangenen Tagen konnte bei der Polizeiinspektion Diez ein deutlicher Anstieg von Wildunfällen verzeichnet werden. Die ursächlichen Gründe hierfür sind vielfältig. Neben der Zeitumstellung auf Sommerzeit, wodurch sich die morgendliche Dämmerung verschob, können auch natürliche Veränderungen eine entscheidende Rolle im Anstieg der Wildunfallzahlen spielen. Ob wegen der Brunftzeit oder dem Nachwuchs, der Nahrungssuche oder durch territoriale Veränderungen; auch das Wild wird jahreszeitbedingt aktiver. Folglich ist es derzeit insbesondere in bewaldeten Gebieten wichtig als Verkehrsteilnehmer aufmerksam zu sein, mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren, auf Verkehrszeichen und auf Fahrbahnränder zu achten, um so Tier- und Sachschäden verhindern zu können.

