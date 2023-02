Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizei Bitburg bereitet sich auf närrische Tage vor und gibt Verhaltenshinweise

Bitburg

Am kommenden Wochenende beginnen für die Polizeiinspektion Bitburg die einsatzreichen Tage der 5. Jahreszeit. Neben dem Schutz der Fastnachtsveranstaltungen und Umzüge steht die Prävention an vorderster Stelle. Damit einem friedlichen und freudigen Feiern nichts im Wege steht, gibt sie daher die nachfolgenden Hinweise:

Don't drink an drive, nur nüchtern ans Steuer: Die Polizei Bitburg wird in diesen Tagen verstärkt Kontrollen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit durchführen. Sie empfiehlt, bereits vor einer Veranstaltung festzulegen, wer sich hinters Steuer setzt und sich und seine Mitfahrenden nüchtern und sicher nach Hause bringt.

Respect the limit, kenne deine Grenzen:

Fastnacht ist keine Grund zum Alkoholmissbrauch. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Alkohol hat oberste Priorität. Menschen, die durch Alkohol aggressiv reagieren, andere Menschen anpöbeln bzw. provozieren oder in sonstiger Weise die Kontrolle verlieren, sollten auf Alkohol verzichten. Gewalt- und Straftäter werden durch die Polizei schnell der Veranstaltungen verwiesen.

Jugendschutz beachten:

Die Polizei und die Jugendämter werden Jugendschutzkontrolle durchführen und darauf achten, dass die Bestimmungen des Jugendschutzes und damit die jeweiligen Altersgrenzen und Abgabeverbote eingehalten werden. Damit haben Gewerbetreibende, Veranstalter und Zugteilnehmer eine besondere Verantwortung. Ziel ist es, Alkoholmissbrauch möglichst frühzeitig zu unterbinden, aber auch bereits alkoholisierte Kinder und Jugendliche in die sichere Obhut zu nehmen und an die Eltern zu übergeben.

Vorsicht Diebstahl:

Auch Taschen- und Gelegenheitsdiebe lieben die Fastnacht. Partystimmung, Alkoholkonsum und Gedränge sorgen dafür, dass ein Diebstahl womöglich nicht bemerkt wird. Nehmen Sie deshalb nur so viel Bargeld wie nötig mit. Achten Sie auf ihre Geldbörse und Wertgegenstände wie Handy und Schlüssel. Diese Gegenstände sollten eng am Körper in einer verschlossenen Tasche getragen werden. In der Jacke an der Garderobe haben sie nichts zu suchen.

Füreinander, Miteinander:

Die Polizei Bitburg wird mit einer erhöhten Einsatzstärke über die Fastnachtstage im Dienst und auf den unterschiedlichen Veranstaltungen präsent sein. Wenn Sie sich bedroht oder belästigt fühlen, wenden Sie sich an die Polizei oder ggfls. an den Ordnungsdienst vor Ort. Zeigen Sie Zivilcourage und helfen Sie anderen Menschen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Wer nichts tut, macht mit und hilft damit dem Täter.

Unter Beachtung dieser Hinweise wünscht die Polizei Bitburg allen Närrinnen und Narren "en sching Foasicht" und eine bunte Zeit.

