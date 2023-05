Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf

A5: 38-jähriger Busfahrer mit zwei Fahrerkarten unterwegs

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein 38 Jahre alter Mann muss sich nach einer Verkehrskontrolle am frühen Montagmorgen (22.05.) in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 5 Uhr hatten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen den Kraftomnibus auf der Autobahn 5 bei Mörfelden-Walldorf gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Lenk- und Ruhezeiten am digitalen Fahrtenschreiber fiel schnell auf, dass zwei Fahrerkarten gesteckt waren, der Mann aus Serbien aber alleine als Fahrer unterwegs war und auf einer fremden Karte fuhr. Da der Verdacht bestand, dass er eine Mehrfachbesatzung vortäuschen wollte und eigentlich schon seit 8 Uhr am Vortag non-stop unterwegs war, war die Fahrt unfreiwillig zu Ende. Wegen der Fälschung beweiserheblicher Daten leiteten die Polizisten ein Verfahren ein. Zur Sicherung des Verfahrens wurde eine Sicherheitsleistung von 2.000 Euro vom Fahrer sowie 4.000 Euro vom Busunternehmer erhoben. Die Ermittlungen zu weiteren, möglichen Verstößen gegen Lenk- oder Ruhezeiten dauern an.

