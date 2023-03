Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Fehlender Fahrschein wurde per Haftbefehl gesuchtem Mann zum Verhängnis- Festnahme durch Bundespolizei-

Hamburg (ots)

Am 20.03.2023 gegen 21.55 Uhr nahm eine Streife der Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.34) im Bahnhof Altona fest. Zuvor konnte der "Fahrgast" in einem Zug auf der Fahrt von Tornesch bis zum Bahnhof Altona gegenüber einem Zugbegleiter keinen Fahrschein vorlegen. Darüber hinaus verhielt sich der offensichtlich stark alkoholisierte Mann äußerst aggressiv. Angeforderte Bundespolizisten nahmen den Aggressor ohne Fahrkarte nach Einfahrt des Zuges im Bahnhof in Empfang und verbrachten den Beschuldigten zum Bundespolizeirevier im Bahnhof.

Nach Überprüfung der Personalien wurde eine Ausschreibung zur Festnahme festgestellt.

"Der Verurteilte wurde seit Anfang März 2023 wegen Körperverletzung gesucht. Der polnische Staatsangehörige hatte eine geforderte Geldstrafe von über 900 Euro bislang nicht gezahlt und hat jetzt noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen zu verbüßen."

Eine angeforderte Ärztin stellte die Gewahrsamsfähigkeit des Gesuchten fest. Ein Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden. Im weiteren Verlauf wurde der Mann einer Haftanstalt zugeführt.

Weiterhin wurde ein entsprechendes Strafverfahren (Erschleichen von Leistungen) gegen den Beschuldigten eingeleitet.

RC

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell