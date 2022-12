Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbruchdiebstähle

Recklinghausen (ots)

Dorsten

An der Hardtstraße hebelten Einbrecher am Mittwoch, in der Zeit von 16.20 Uhr bis 22.30 Uhr, ein Fenster einer Wohnung auf. Sie durchwühlten Behältnisse auf der Suche nach Diebesgut, entwendeten nachbisherigen Erkenntnissen aber nichts und entkamen unerkannt.

Recklinghausen

Über eine Terrassentür drangen Unbekannte zwischen Sonntagsmittag und Donnerstagmittag in ein Haus an der Rügenstraße ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und betraten das Haus. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Bislang liegen keine Täterhinweise vor.

Mit Laptops, Handys, einer Kasse und Smartwatches flüchteten Unbekannte aus einem Geschäft an der Kunibertistraße. Sie brachen in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmittag ein, indem sie eine Tür gewaltsam öffneten. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor.

Einbrecher hebelten ein Fenster im Erdgeschoss eines Hauses an der Moltkestraße auf und durchsuchten das Haus nach möglichem Diebesgut. Sie durchwühlten Schränke und Behältnisse und hinterließen diese geöffnet. Sie flüchteten mit Schmuck und blieben unerkannt.

Castrop-Rauxel

Unbekannte Täter öffneten ein Fenster im Obergeschoss eines Hauses am Fuchsweg und drangen ein. Um an das Fenster zu gelangen, kletterten sie über ein Terrassendach. Dann hebelten sie das Fenster auf. Mit Schmuck entkamen die Einbrecher schließlich unerkannt. Der Einbruch fand am Donnerstag (16.00h - 16.30h) statt.

Bottrop

Ein großes Durcheinander hinterließen Einbrecher in einem Haus an der Straße Am Dornbusch. Über eine Terrassentür gelangten die unbekannten Täter ins Haus. Dort durchsuchten sie alles und verteilten die Schrankinhalte teilweise auf dem Boden. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Hinweise zu den Einbrechern liegen nicht vor. Tatzeit: Donnerstag, 16.30 Uhr bis 20 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell