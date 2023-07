Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kontrollen anlässlich Open Air in Hamm

Hamm am Rhein (ots)

Anlässlich der diesjährigen Open-Air-Veranstaltung in Hamm wurde durch die Polizei Worms mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik von Donnerstag bis Sonntag der An- und Abreiseverkehr kontrolliert. Hierbei wurden insgesamt 358 Fahrzeuge eine Kontrolle unterzogen. Gegen 3 Fahrzeugführer wurden Ordnunsgwidrigkeitenverfahren eingeleitet. In einem Fall wegen dem Einfluss von Betäubungsmitteln, in zwei Fällen wegen einer Alkoholisierung. Der Bußgeldkatalog sieht hier ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein Fahrverbot vor. Bei einem Großteil der kontrollierten Fahrzeuge war nichts zu beanstanden. Insoweit freut sich die Wormser Polizei auch in diesem Jahr über eine positive Bilanz.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell