POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem Umwelt-Campus-Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Am Montag, den 28.11.2022 meldet eine Verkehrsteilnehmerin, dass sie ihr Fahrzeug am Samstag den 19.11.2022 um 18:00 Uhr ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz am Umwelt-Campus Birkenfeld in 55768 Hoppstädten-Weiersbach parkte. Als sie am Samstag, den 26.11.2022 stellte sie fest, dass jemand auf den geparkten PKW aufgefahren ist. Die Schadenshöhe beträgt circa 500EUR. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Birkenfeld zu melden.

