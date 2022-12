POL-PDTR: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall Nahe Riol

Hermeskeil (ots) - In der Zeit vom 03.12.2022, 21:00 Uhr, bis zum 04.12.2022, 14:00 Uhr kam es in Hermeskeil zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Der Täter zerkratzte mittels eines unbekannten spitzen Gegenstandes die Motorhaube des Fahrzeuges. Unter anderem ritzte er ein Hakenkreuz in den Lack. Der PKW befand ...

