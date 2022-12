Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizeiinspektion Trier: Wochenendlage 02.12.2022 bis 04.12.2022

Trier (ots)

Dem Trend der letzten Zeit folgend, ergaben sich für die Beamten der PI Trier auch über das 2. Advents-Wochenende erneut knapp 150 Einsatzanlässe, bei denen ein polizeiliches Einschreiten nötig geworden war. Darunter fielen die Aufnahmen von 35 Verkehrsunfällen und die Einleitungen von insgesamt 43 Strafverfahren. Hier zeigte sich einmal mehr, dass polizeiliche Erfolge oftmals nur durch das Zutun aufmerksamer und schnell agierender Bürger erreicht werden können und diese vertrauensvolle Zusammenarbeit als elementarer Baustein einer funktionierenden Polizeiarbeit angesehen werden muss. Exemplarisch stellen dies nachfolgende Einsätze unter Beweis:

Unfallflucht nach Zeugenhinweis geklärt

Am Samstagabend hatte eine Zeugin beobachtet, wie ein Autofahrer in der Straße An der Meerkatz mit einem Straßenschild kollidierte. Obwohl der Fahrer noch ausgestiegen war, um den Schaden zu begutachten, entschloss er sich, wieder in sein Fahrzeug zu steigen und die Unfallstelle unerlaubt zu verlassen. Dank der Meldung der Zeugin, die entscheidende Hinweise auf Fahrzeug und Fahrer enthielt, konnte der Fahrer ausfindig gemacht und der Fall damit geklärt werden.

Mutter stellt Taschendieb

Am vergangenen Freitag, 02.12.2022 gegen 18.45 Uhr befand sich eine Mutter zusammen mit ihrer 13jährigen Tochter fußläufig im Bereich des Margartengässchens, als dem Kind auffiel, dass das Handy, welches sie nur wenige Sekunden zuvor in die Jackentasche gesteckt hatte, nicht mehr aufzufinden war. Eine entgegenkommende Passantin gab den beiden Frauen dann unmittelbar den entscheidenden Hinweis, dass sie beobachtet hatte, wie ein Mann etwas aus der Jackentasche des Kindes entnommen hatte. Die Mutter nahm sofort die Verfolgung des mutmaßlichen Diebes auf und wurde dabei von einem unbeteiligten Passanten unterstützt, während die Zeugin zusammen mit einem weiteren Zeugen bei dem Kind verblieben. Die mutige Mutter konnte den Mann dann im Nahbereich stellen und bis zum Eintreffen der Polizei in Schach halten. Das entwendete Handy hatte der Dieb bereits in einem Mülleimer entsorgt, wo es aber gefunden und an die Tochter wieder ausgehändigt werden konnte. Die weiteren Ermittlungen ergaben dann, dass der Beschuldigte womöglich noch für weitere Diebstähle an dem Tag in Frage kommt, weshalb er vorläufig festgenommen und die Vorführung vor dem Haftrichter geprüft wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell