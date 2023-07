Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Unfallflucht WEP - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Am heutigen Vormittag kam es auf dem Parkplatz des WEP, im Bereich des Obi Marktes, zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei fuhr ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw des 42-jährigen Geschädigten entstand dadurch Sachschaden in Höhe von ca. 1200EUR. Da zu diesem Zeitpunkt reger Besucherverkehr auf dem Parkplatz herrschte sucht die Polizei Worms Zeugen des Verkehrsunfalles.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell