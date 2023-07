Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alleinunfall unter Drogeneinfluss

Worms-Abenheim (ots)

Unter Drogeneinfluss hat ein 22-jähriger Wormser am Sonntagabend einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 18:20 Uhr war er auf der L425 in Richtung Abenheim unterwegs, als er kurz vor dem dortigen Ortseingang aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einer Schutzplanke kollidierte. Während der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem Fahrer schließlich Hinweise auf einen zurückliegenden Drogenkonsum. Dem 22-Jährigen wurde daher eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 22-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

