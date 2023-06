Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verfolgungsfahrt durch Innenstadt - Zeugenaufruf

Worms (ots)

Am Donnerstag, dem 29.06.2023, gegen 17:15 Uhr wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Worms eine Kontrollstelle in der Alzeyer Straße auf Höhe der EWR-Arena betrieben. Ein grauer BMW befuhr mit hoher Geschwindigkeit die Alzeyer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt und sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 24-jährige, aus Worms stammende Fahrer missachtete jedoch die Anhaltesignale und setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit gemeinsam mit seiner Beifahrerin fort. Ein Funkstreifenwagen nahm unmittelbar die Verfolgung mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf. Das flüchtende Fahrzeug missachtete weiterhin alle Anhaltesignale, bog von der Alzeyer Straße verbotswidrig nach links in die Bahnhofstraße ein und setzte die Fahrt über die Renzstraße bis in die Humboldtstraße fort. Hier stoppte der Fahrzeugführer, konnte schließlich kontrolliert und für weitere Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet, zudem wurde der Führerschein einbehalten. Zeugen des Vorfalls und insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten beeinträchtigt oder sogar gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Tel.-Nr. 06241/8520 oder per E-Mail unter PIWorms@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell