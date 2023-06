Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Diebstahl von Außenspiegel

Worms (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Montagabend an einer im Kirschgartenweg geparkten Mercedes A-Klasse zu schaffen gemacht. In der Zeit von 21:00 bis 23:30 Uhr wurde der rechte Außenspiegel des Fahrzeugs abgerissen und gestohlen. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell