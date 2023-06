Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: 59-Jähriger wird gleich zweimal ohne Führerschein und alkoholisiert angetroffen - Polizei beschlagnahmt zwei Fahrzeuge

Bramsche (ots)

Am Freitagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte gegen 15:00 Uhr einen geparkten Mercedes an der Straße Meyers Tannen. Dieser kam den Beamten zuvor entgegen. Nachdem der männliche Fahrzeugführer die Polizei erblickte, parkte er schnell ein und wechselte vom Fahrersitz auf die Rückbank. Neben ihm konnte außerdem seine Partnerin im PKW festgestellt werden. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 59-jährige Mercedes-Fahrer ohne Führerschein und offensichtlich alkoholisiert unterwegs war. Als der Mann aus Fürstenau daraufhin aufgefordert wurde, das Fahrzeug zu verlassen, zeigte dieser sich uneinsichtig und aggressiv. Im weiteren Verlauf leistete der 59-Jährige Widerstand und beleidigte die Polizeibeamten. Nach dem Eintreffen einer weiteren Funkstreifenwagenbesatzung ergaben sich außerdem Anhaltspunkte dafür, dass der 59-Jährige auch seiner Partnerin gegenüber handgreiflich geworden war. Der Mann wurde im Anschluss zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Neben diversen eingeleiteten Strafverfahren, erhielt der 59-Jährige zudem eine Wohnungswegweisung. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und einer Richterin wurde außerdem die Beschlagnahme des Mercedes angeordnet. Offensichtlich war dies dem Mann jedoch keine Lehre. Am Sonntag wurde eine zivile Funkstreifenwagenbesatzung gegen 15:50 Uhr auf einen vorausfahrenden BMW aufmerksam, welcher die B68 in Fahrtrichtung Norden befuhr. Der Fahrzeugführer fuhr dabei auffällig langsam und hatte augenscheinlich Schwierigkeiten die Spur einzuhalten. Bei einer darauffolgenden Kontrolle stellte sich dann heraus, dass es sich um den 59-jährige Fürstenauer handelte, welcher erneut alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs war. Es folgten wieder eine Blutentnahme und die Einleitung eines weiteren Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Im Anschluss wurde auch der BMW auf richterliche Anordnung beschlagnahmt.

