POL-OS: Alfhausen: Verfolgung nach Rotlichtverstoß - Trunkenheitsfahrt

Alfhausen (ots)

Am Montag gegen 02:50 Uhr befuhr eine Funkstreife der Polizei Bersenrück die B68 in Alfhausen. An der Kreuzung B68 / Heeker Straße konnten die Beamten einen Honda Jazz beobachten, der den Kreuzungsbereich aus Richtung Heeker Straße bei Rotlicht passierte und weiter auf den Waller Esch fuhr. Die Beamten folgten dem Honda und konnten auf der Ankumer Straße eine unsichere Fahrweise erkennen. Nachdem der Pkw in die Straße In der Heide abgebogen war, wurden dem Fahrzeugführer eindeutige Haltezeichen gegeben. Anstatt die Fahrt zu stoppen, beschleunigte der Mann sein Fahrzeug und bog auf einen Feldweg ab. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Nachdem der Honda durch ein Getreidefeld gefahren war, setzte er seine Fahrt über die Ankumer Straße in Richtung Mühlenstraße fort. Schlussendlich blieb das Auto auf einem Acker stehen und der Insasse flüchtete. Die Polizei zog weitere Kräfte hinzu und begann mit einer Absuche. Der Fahrzeugführer konnte schließlich unweit des Fahrzeugs auf einem Acker von den Beamten gestellt werden. Der 20-jährige Mann aus Alfhausen machte keine Angaben zur Sache, ihm wurden in einem Krankenhaus zwei Blutproben entnommen. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,8 Promille, den Führerschein des 20-Jährigen beschlagnahmten die Beamten. Ebenfalls beschlagnahmt wurde der beschädigte Honda Jazz, ein Abschleppunternehmen barg den Pkw. Die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr und Verkehrsunfallflucht wurden aufgenommen.

