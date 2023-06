Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen: Küchenbrand - Rauchmelder weckten Bewohner

Alfhausen (ots)

Fünf Menschen wurden am frühen Sonntag an der Hauptstraße in Alfhausen von einem Rauchmelder aus dem Schlaf gerissen, in der Küche ihrer Wohnung brannte es. Um 05:48 Uhr wurden die Feuerwehren aus Alfhausen und Rieste, der Rettungsdienst und die Polizei zu dem Mehrfamilienhaus alarmiert. Unter schwerem Atemschutz wurde das Feuer im Bereich einer Küchenzeile bekämpft, Brandgut ins Freie gebracht und abgelöscht. Die fünf Bewohner wurden vorsorglich im Krankenhaus untersucht, es bestand der Verdacht von Rauchgasintoxikationen. Nach den Löscharbeiten beschlagnahmte die Polizei die betroffene Wohnung und nahm die Ermittlungen auf. Nach ersten Erkenntnissen könnte eine unbeabsichtigt eingeschaltete Herdplatte brandursächlich gewesen sein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell