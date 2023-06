Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B218

Bramsche (ots)

Am Sonntagnachmittag bog ein 87-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 17:35 Uhr vom Stiegeweg nach links auf die B218 (Bramscher Allee) ein. Der Mann aus Bramsche missachtete dabei die Vorfahrt von drei Motorradfahrern, die auf der B218 in Richtung Engter unterwegs waren. Infolgedessen kollidierte der vorausfahrende 56-jährige Fahrer einer Suzuki zunächst mit dem Heck des Mercedes. Das Auto wurde dadurch gedreht, sodass der hinterherfahrende 44-jährige Fahrer einer Yamaha frontal mit dem PKW zusammenstieß. Der 44-jährige Mann aus Stemwede wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Der 56-jährige Suzuki-Fahrer (whft. Bramsche) wurde bei dem Unfall schwer verletzt und der 87-jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Beide kamen mit dem Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser. Der dritte Motorradfahrer, ein 41-Jähriger aus Wagenfeld, war bei dem Unfall nicht beteiligt und blieb dementsprechend unverletzt. Alle drei Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Diese wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Die Fahrbahn war im Rahmen der Unfallaufnahme gesperrt.

Die Polizei leitete ein Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie zwei Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Tötung gegen den 87-Jährigen ein.

