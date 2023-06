Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Einbruch in Tankstelle an der Lengericher Straße

Hagen a.T.W. (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich Unbekannte gegen 02:10 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Tankstelle an der Lengericher Straße unweit zur Industriestraße. Zeugen beobachteten wie fünf Personen in die Räumlichkeiten eindrangen und kurze Zeit später mit Tabakwaren zu zwei Fluchtfahrzeugen liefen, welche auf dem Parkplatz eines gegenüberliegenden Verbrauchermarktes standen. Anschließend fuhren die Täter in unbekannte Richtung davon. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter 05401/83160 melden.

