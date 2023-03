Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt

Kind nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am frühen Mittwochabend (15.03.) ereignete sich in der Kanalstraße ein Verkehrsunfall, nachdem ein 12-jähriges Mädchen von einem VW Touran erfasst wurde. Das Kind musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war das junge Mädchen gegen 17:45 Uhr zu Fuß unterwegs und betrat in Höhe der Einmündung Hundestraße die Kanalstraße, um diese zu überqueren. Der 33 Jahre alte VW-Fahrer aus Lübeck, der die Kanalstraße in Richtung Hüxterdamm befuhr, erfasste das plötzlich auf die Fahrbahn tretende Kind ungebremst mit der Fahrzeugfront. Durch den Aufprall gegen die Windschutzscheibe erlitt die 12-Jährige schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht.

Aufgrund einer eingerichteten Baustelle besteht in diesem Bereich der Kanalstraße eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde. Hinweise, dass der Lübecker mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, ergaben sich bisher nicht.

Der Fahrer blieb körperlich unversehrt. Der Sachschaden am PKW wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Der Verkehr musste für 30 Minuten einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an und werden durch das 1. Polizeirevier geführt.

