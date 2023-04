LPI-EF: Unter Drogeneinfluss gestoppt

Erfurt (ots) - Zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss kam es am Dienstag in Erfurt. Gegen 13:30 Uhr fuhr ein 33-jähriger Skoda-Fahrer auf der Mittelhäuser Straße stadteinwärts. Dabei geriet der Mann in einer Kurve in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem 42-jährigen LKW-Fahrer. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. Allerdings entstand an beiden Fahrzeugen knapp 10.000 Euro ...

