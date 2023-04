Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Erfurt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss kam es am Dienstag in Erfurt. Gegen 13:30 Uhr fuhr ein 33-jähriger Skoda-Fahrer auf der Mittelhäuser Straße stadteinwärts. Dabei geriet der Mann in einer Kurve in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem 42-jährigen LKW-Fahrer. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. Allerdings entstand an beiden Fahrzeugen knapp 10.000 Euro Schaden. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend, konnte aber kurze Zeit später an seiner Wohnung angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Der 33-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Er muss sich nun u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht strafrechtlich verantworten. (DS)

