LPI-EF: Einbruch in Café

Sömmerda (ots) - In Sömmerda schlugen Diebe zwischen Sonntagnachmittag und Montagvormittag zu. Sie hatten es auf einen Citroen abgesehen, der in einem Garagenkomplex in der Thomas-Müntzer-Straße parkte. Die Diebe beschädigten eine Seitenscheibe des Wagens ein und stahlen aus dem Fahrzeug einen Reisepass sowie Bargeld. An dem Auto entstand Sachschaden von etwa 250 Euro. Die Polizei rät, niemals Wertgegenstände, Taschen oder Handys im Auto zurückzulassen. (JN) ...

