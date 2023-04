LPI-EF: Schnuppertag bei der Polizeiinspektion Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots) - Diebe versuchten in Elxleben in eine Firma einzubrechen. Mitarbeiter stellten am Montagvormittag an einem Fenster des Verwaltungsgebäudes Hebelspuren fest. Zwar gelang es den Tätern nicht in das Haus einzudringen, allerdings beschädigten sie das Fenster inklusive Rollladen. Der Sachschaden wird auf etwa 1.5000 Euro geschätzt. Wann die Täter genau vor Ort zu Gange waren, ist noch unklar. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

