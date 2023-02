Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Auseinandersetzung nach Überholvorgang

Mutterstadt (ots)

Aufgrund von Meinungsverschiedenheiten nach einem Überholvorgang kam es am Montagabend in der Ruchheimer Straße zunächst zwischen zwei Verkehrsteilnehmern aus Limburgerhof und Hochdorf-Assenheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit Schlägen und Tritten sowie einer anschließenden Beleidigung. Als ein Unbeteiligter schlichtend eingreifen wollte, wurde dieser von der 52-jährigen Beifahrerin eines der beiden Streithähne ebenfalls körperlich angegangen. Zwei der Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Der genaue Hergang des Sachverhaltes wird nun Gegenstand in einem Ermittlungsverfahren sein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

