POL-PDLU: Diebstahl von Katalysatoren

Speyer (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden zwei tatverdächtige Jugendliche nach einem Einbruch in eine Apotheke im Falkenweg in Speyer vorläufig festgenommen. Am 03.02.2023, um 03:36 Uhr, meldete eine Anwohnerin ein lautes Klirren einer Scheibe in ihrer Wohnortnähe. Die Örtlichkeit wurde ...

mehr