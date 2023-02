Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizeiinspektion Speyer - Festnahme nach Einbruch in Apotheke

Speyer (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden zwei tatverdächtige Jugendliche nach einem Einbruch in eine Apotheke im Falkenweg in Speyer vorläufig festgenommen.

Am 03.02.2023, um 03:36 Uhr, meldete eine Anwohnerin ein lautes Klirren einer Scheibe in ihrer Wohnortnähe. Die Örtlichkeit wurde umgehend mit starken Kräften der Polizei aufgesucht. Dort stellten die Beamten fest, dass eine Scheibe zur Apotheke mit einem Gullydeckel eingeworfen und der Innenbereich augenscheinlich durchwühlt wurde. Im Rahmen einer Fahndung konnten die flüchtigen Tatverdächtigen, ein 16- und ein 17-Jähriger, bei einer Kontrolle eines Taxis durch Polizeikräfte festgestellt werden. Bei der anschließenden Personendurchsuchung fanden die Beamten neben einem Messer, einem Pfefferspray auch einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag in Scheinen, mehreren Münzrollen, sowie Medikamentenrezepte.

Ein Augenzeuge beobachtete die Jugendlichen und brachte die Beamten zudem zu einem nahegelegenen Versteck, an welchem die Tatverdächtigen weiteres Diebesgut gelagert hatten. Dort fanden die Polizisten weitere Münzrollen, einen Rucksack mit Bolzenschneider, Handschuhe und weitere Rezepte.

Die beiden Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen. Auf der Dienststelle wurde ihnen eine Blutprobe entnommen und deren Mobiltelefone sichergestellt. Mangels Haftgründe wurden die Beschuldigten anschließend auf freien Fuß gesetzt. Außerdem wurde ihm Rahmen der weiteren Ermittlungen ein Durchsuchungsbeschluss erlassen und umgesetzt.

Ob die beiden Tatverdächtigen für weitere Einbrüche im Stadtgebiet Speyer verantwortlich sein könnten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei.

